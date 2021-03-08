«Снять трепет с блинов»: врач рассказала, как не допустить возникновения детского ожирения

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, Анна Коршунова рассказала «Звезде» о том, как правильно отвлечь внимание ребенка от сладостей. Специалист, в частности, сделала акцент на употреблении детьми блинов в масленичную неделю, которая началась в понедельник, 8 марта.

«В данном случае особенно важно не делать акцент на блинах как таковых. Необходимо сделать акцент на том, чтобы весело провести время с ребенком, подарить ему внимание и тепло. А чем в процессе вы будете заниматься с детьми, не так уж важно. Когда мы говорим побаловать ребенка, мы не говорим конкретно про приготовление еды, а про любовь. То есть, мы можем что-то приготовить или вообще поиграть в какую-то другую игру вместе. Вот это должно быть ценно для ребенка. Необходимо по-другому расставить акценты», - подчеркнула Коршунова.

По ее мнению, необходимо также «снять трепет с блинов». Специалист подчеркнула, что установка «давай побалую блином» приводит к детскому ожирению.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что человеку, имеющему нормальную массу тела, за раз стоит употреблять не слишком большую порцию блинов, равную примерно 150-200 граммам. Столько будут весить, в среднем, три-четыре блина.