Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом

️Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад заразились коронавирусом. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Супруги почувствовали легкие симптомы заболевания и провели ПЦР-анализ, который показал, что они инфицированы. Уточняется, что Башар и Асма Асад находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя хорошо.

В данный момент супруги находятся на карантине, который продолжится около двух-трех недель. Все это время они будут выполнять свои рабочие обязанности из дома.