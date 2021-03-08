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Диетолог рассказала, как есть блины без вреда для здоровья

Анна Назайкина
11:10 08.03.2021
В понедельник, 8 марта, началась Масленица - праздничная неделя, главным угощением которой являются блины.
Диетолог рассказала, как есть блины без вреда для здоровья
© Фото: RitaE, Pixabay
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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова поделилась со «Звездой», каким образом можно есть блины без вреда для здоровья.

«Блины можно есть практически всем, включая диабетиков. Но стопками их нельзя есть никому. Как можно? Мы печем блины, разрезаем каждый блин на четыре части, на каждую четвертинку мы кладем свою начинку, потому что каждый блин хочется съесть с начинкой - с икрой, со сметанкой, с вареньем. И вот так вот по четвертинке съедаем под горячий чай»,- объяснила Белоусова.

Если есть какие-то проблемы с пищеварением, специалист порекомендовала использовать любые ферменты из аптеки.

Ранее шеф-повар Анатолий Крюков рассказал «Звезде» о самых необычных рецептах приготовления блинов. Специалист, в частности, объяснил, как приготовить это блюдо на основе кваса, свежевыжатого сока, вина и пива.

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