Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет

Постоянное употребление красного мяса может привести к развитию раковых опухолей. Об этом заявил врач-онколог Александр Серяков.

Специалист объяснил, что, к примеру, в 50 граммах сырокопченого сервелата количество канцерогенов соответствует их числу в пачке сигарет. Но наибольшую опасность, по словам врача, представляет копченая колбаса, ведь при копчении выделяется дым, содержащий множество вредных веществ.

«Колбаса может содержать еще одно вещество с канцерогенной активностью - бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины», — сказал Серяков агентству «Прайм».

Врач заявил, что при ежедневном употреблении красного мяса и продуктов его переработки риск развития рака толстой кишки повышается на 18%.

Специалист добавил, что мясные продукты, для приготовления которых используются методы копчения, соления и консервации, являются самыми опасными.