Эксперт назвал самые опасные для хранения на смартфоне данные

Хранить данные на телефоне в настоящее время так же ненадежно, как хранить их в почтовом ящике в подъезде. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Вообще, данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключенных к сети, хранить нельзя, лучше иметь удаленные носители», - сказал он в беседе с RT.

В первую очередь, сказал эксперт, в смартфоне нельзя хранить пароли и учетные данные. Также Масалович посоветовал менять пароли минимум раз в три месяца.

«Удобнее разделить кредитные карты: то есть счет, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платеж, вы должны в отделение прийти», - рекомендовал специалист.

Также, по его мнению, лучше всего завести отдельную карту для текущих расчетов, на которой будет лежать лишь небольшая сумма. Кроме того, ни в коем случае нельзя сохранять свою карту на сайте, то есть нажимать на кнопку «Запомнить».

Масалович не рекомендовал хранить в телефоне фотографию паспорта. По его мнению, безопаснее иметь при себе распечатанный вариант.

«Однофакторная авторизация, которая у большинства стоит, проламывается на раз. Кроме того, есть технические средства, как со смартфона снимать информацию, даже не имея вашего ПИН-кода», - сказал эксперт.

Специалист заявил, что лучше иметь разные смартфоны для личных и рабочих целей.