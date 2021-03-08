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Историк рассказал, как решения принца Гарри и Меган Маркл повлияют на жизнь их детей

Тамара Астапенкова
10:52 08.03.2021
По словам Александра Петрова, сейчас ситуация связана с престолонаследием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Malala Fund, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью знаменитой Опре Уинфри и приоткрыли некоторые тайны жизни во дворце. Как эти признания могут повлиять на взаимоотношения супругов и королевской семьи, а также на их детей, рассказал телеканалу «Звезда» историк, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

«Сейчас ситуация связана с престолонаследием. Кто по очередности будет наследовать престол и станет после Елизаветы II монархом - это все прописывается, речь идет о протоколе. Если бы это был XX или XIX век, то подобный вопрос даже не стоял. Но сейчас говорят о политкорректности. У ребенка больше возможностей заниматься тем, чем он хочет заниматься. Вопрос будет отложен лет на 10. И отношение к детям принца Гарри и Меган будет таким же, как и к другим членам королевской семьи. Насколько их дети захотят быть в королевском пуле и претендовать на престол - время покажет», - рассказал Александр Петров.

Ранее Меган Маркл рассказала о предупреждении, которое ей сделали в королевской семье еще во время беременности первенцем, что их сын не будет удостоен титула принца и не получит личную охрану.

По словам Петрова, в обществе к мнению королевской семьи прислушиваются. И от того на чьей стороне будет общественное мнение, так и будет развиваться ситуация. Но в ближайшие 10 лет говорить об этом рано, добавил ученый.

«Отказ от титула принца Гарри и Меган не говорит ничего об их детях и о развитии ситуации в дальнейшем, если они решат вернуться в королевскую семью», - добавил Александр Петров.

Напомним, что в конце февраля 2021 года принц Гарри и Меган Маркл официально подтвердили отказ от титула их высочеств. После отказа супруги не смогут использовать королевский титул и не будут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.

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