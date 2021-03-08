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Кинопленка и письмо от Де Ниро: в Москве открылась выставка к 80-летию со дня рождения Андрея Миронова

Анна Назайкина
10:36 08.03.2021
Экспозиция будет работать с 8 марта до 5 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kino-teatr
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Кинопленка «Бриллиантовой руки», письмо Роберта Де Ниро Андрею Миронову, костюмы к театральным постановкам и другие артефакты выставлены в московском театре «Геликон-опера» в рамках экспозиции к 80-летию со дня рождения советского актера. 

С большим успехом народный артист РСФСР играл в московском Театре сатиры, но всенародную любовь ему принесли роли в культовых комедиях «Старики-разбойники», «12 стульев», «Соломенная шляпка», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Бриллиантовая рука».

В них ярче всего раскрылся искрометный талант Миронова. И только самые близкие его друзья знали, какая за всей этой внешней легкостью стоит огромная работа.

«Андрей был фанат - раз, второе  - он был патологически трудолюбив. Вот этот образ, который создался, эта танцевальность, шампанское, это все - пот и  кровь. У него не было абсолютного слуха,  это все было вымучено  и срепетировано. У него не было идеальной фигуры Цискаридзе, он все время худел»,- рассказал «Звезде» народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

14 августа 1987 года на гастролях в Риге во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» у актера произошло обширное кровоизлияние в мозг. Спустя два дня, 16 августа, он умер в одной из рижских больниц на 47-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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