Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета РФ от «беспредела» глобальных IT-компаний

Иван Линдеманн
10:25 08.03.2021
По его словам, проблема требует консолидации усилий парламентов мира и выработки модельных законов.
Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета РФ от «беспредела» глобальных IT-компаний
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Блокировка зарубежными социальными сетями публикаций российских СМИ нарушает законодательство РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал недавние действия руководства Facebook.
Парламентарий отметил, что депутаты планируют дополнительно урегулировать такие случаи в российском законодательстве.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые. Ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо», - приводятся слова Володина на сайте ГД.

По его словам, проблема требует консолидации усилий парламентов мира и выработки модельных законов, которые помогут бороться с «беспределом глобальных IT-компаний».

«Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», - добавил председатель Госдумы.

На прошлой неделе администрация Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ информационным материалам. Они касались задержания в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы силами ФСБ России. Отмечается, что соцсеть отметила основанную на официальных релизах ФСБ и СК информацию как ложную - данные проверяла украинская фактчекинговая платформа StopFake.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:25 В стране и мире
Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета РФ от «беспредела» глобальных IT-компаний
00:37 Армия
Видео
Подарок с небес: десантники развернули в облаках плакат к 8 марта
09:42 В стране и мире
Искореженные легковушка и грузовик: опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Самарой
08:52 В стране и мире
Секретная свадьба, цвет кожи и интриги: принц Гарри и Меган Маркл раскрыли тайны королевского двора
00:15 В стране и мире
Видео
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Популярное
Популярное
Онколог объяснил, почему колбаса вреднее сигарет
Видео
Взятие нового «Рубежа»: ракетного «новобранца» береговой обороны России впервые показали на видео
Видео
Телеканал «Звезда» поздравляет всех женщин с наступающим 8 марта
Видео
Под Нижневартовском полыхает река Обь
Чешские археологи нашли древнее захоронение с сокровищами
В индийских Гималаях обнаружили таинственное озеро скелетов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.