Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета РФ от «беспредела» глобальных IT-компаний

Блокировка зарубежными социальными сетями публикаций российских СМИ нарушает законодательство РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал недавние действия руководства Facebook.

Парламентарий отметил, что депутаты планируют дополнительно урегулировать такие случаи в российском законодательстве.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые. Ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо», - приводятся слова Володина на сайте ГД.

По его словам, проблема требует консолидации усилий парламентов мира и выработки модельных законов, которые помогут бороться с «беспределом глобальных IT-компаний».

«Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета», - добавил председатель Госдумы.

На прошлой неделе администрация Facebook ограничила доступ к опубликованным в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ информационным материалам. Они касались задержания в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы силами ФСБ России. Отмечается, что соцсеть отметила основанную на официальных релизах ФСБ и СК информацию как ложную - данные проверяла украинская фактчекинговая платформа StopFake.