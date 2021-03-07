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МО РФ: почти 370 тысяч военных привиты первым компонентом «Спутник V»

Кира Карон
22:48 07.03.2021
Более 369 тысяч военнослужащих к настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V».
МО РФ: почти 370 тысяч военных привиты первым компонентом «Спутник V»
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Российской вакциной первым компонентом «Спутником V» привито почти 370 тысяч российских военных.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что более 369 тысяч военнослужащих к настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V».

Ранее российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства российской вакцины «Спутник V» в Италии.

Уже летом в Италии может начаться производство российской вакцины, а до конца 2021 года число произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

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