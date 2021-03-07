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ЦПВС: боевики в Сирии ранили четырех жителей и обстреляли электростанцию из РСЗО

Кира Карон
22:13 07.03.2021
За прошедшие сутки зарегистрированы обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, находящихся на подконтрольной вооруженным силам Турции территории.
ЦПВС: боевики в Сирии ранили четырех жителей и обстреляли электростанцию из РСЗО
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что за последние сутки террористы совершили 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 25 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 19 обстрелов, в провинции Латакия - 7 обстрелов, в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Хама – 3 обстрела», - сказал военачальник.

По его словам, боевики на подконтрольной Турции территории Сирии ранили четырех мирных жителей, а также обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию.

«Боевики, разместившись в непосредственной близости к позициям турецких подразделений в 2,5 км западнее населенного пункта Эль-Баб, произвели обстрел из реактивной системы залпового огня электростанции, расположенной в 2 км северо-западнее Джуб-Эс-Сафа», - добавил Карпов.

Карпов подчеркнул, что на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории продолжается рост протестных настроений местных жителей против бесчинств со стороны незаконных вооруженных формирований.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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