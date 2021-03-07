Глава СК РФ взял на контроль ход расследования убийства троих детей в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых дети. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В Московской области в городе Ликино-Дулево были обнаружены тела 45-летней женщины и троих детей (8 лет и двое детей - 2 года) с множественными колото-резанными ранениями.

«На месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ход уголовного расследования взят на личный контроль председателя СК России Александра Бастрыкина и «поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего».