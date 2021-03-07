Вторая партия «Спутника V» доставлена в Черногорию

В воскресенье, 7 марта, в Черногорию прибыла вторая партия вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Встречали препарат в аэропорту Подгорицы глава минздрава Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь ведомства Борко Байич.

Массовая вакцинация в Черногории стартовала 20 февраля после того, как «Спутник V» был передан стране из Сербии. Первая партия препарата была доставлена из России 25 февраля.

На данный момент импорт первой российской вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи при участии Миноброны России, одобрен Черногорским госрегулятором. В Минздраве страны отметили, что сейчас ведутся переговоры с представителями российского правительства о поставках «Спутника V», пишет РИА Новости.

По 10 марта в Черногории действуют жесткие ограничительные меры - действует комендантский час с 21.00 до 5.00, запрещены мероприятия свыше 25 человек дольше одного часа, продуктовые магазины и аптеки работают с 7.00 до 20.00, непродуктовые - с 7.00 до 18.00.