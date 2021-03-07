РФПИ ведет переговоры о планах производства «Спутник V» в Италии

Российский фонд прямых инвестиций ведет переговоры со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства российской вакцины «Спутник V» в Италии. Об этом сообщил глава РФПИ Сергей Дмитриев.

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов, с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве «Спутника V» в Италии», — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что благодаря механизму производства появятся новые рабочие места, а у Италии будет возможность контролировать препарат, передает ТАСС со ссылкой на итальянский телеканал Rai 3.

Уже летом в Италии может начаться производство российской вакцины, а до конца 2021 года число произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили в Северной Македонии. Таким образом, созданный в институте имени Гамалеи при участии Минобороны РФ препарат, одобрили уже в 46 странах мира.



Российский препарат «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Численность населения стран в мире, среди тех, которые зарегистрировали российский препарат, уже превысила 1,2 миллиарда человек.