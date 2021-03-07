Опубликовано видео момента аварии с тараном остановки в Красноярске

В Красноярске водитель пикапа вылетел на тротуар и сбил четверых людей на остановке. Видео было опубликовано в аккаунте «Полиция Красноярска» в YouTube.

На кадрах хорошо видно, что автомобиль на большой скорости, пытаясь увернуться от другого, занесло в сторону тротуара. Из-за мощного удара четверых людей «выкинуло» в разные стороны, а машина застряла в сугробе. Водитель транспортного средства и пассажир сразу вышли оказать помощь пострадавшим.

По словам ВРИО начальника ГСУ ГУ МВД России по краю Руслана Северина, водитель транспортного средства «не справился с управлением в результате возникшего препятствия в виде второго участника дорожного движения».

Пострадавшими оказались трое несовершеннолетних 15-16 лет и мужчина. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.