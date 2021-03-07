Пикап протаранил остановку и сбил четырех людей в Красноярске

В Красноярске водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в остановку общественного транспорта, где сбил четырех человек. Об этом сообщили в ГСУ ГУ МВД России по краю.

«Участник дорожного движения в результате возникшего препятствия в виде второго участника дорожного движения не справился с управлением, выехал на остановку общественного транспорта и сбил четырех человек, трое из которых несовершеннолетние», - рассказал ВРИО начальника ведомства Руслан Северин.

В ходе произошедшего с различными травмами госпитализированы подростки 15-16 лет и мужчина. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.