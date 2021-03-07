В стране и мире Посол Украины в Германии заявил об осквернении могилы Бандеры Кира Карон Андрей Мельник попросил полицию найти и наказать виновных. © Фото: melnykandrij Twitter Читайте нас на: Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что могилу лидера «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)* Степана Бандеры облили неизвестным веществом. Об этом он сообщил в Twitter.

«И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом», - написал дипломат. Также Андрей Мельник попросил полицию найти и наказать виновных. «Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», - добавил посол. Ранее тернопольский областной совет на западе Украины попросил Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу. *Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика