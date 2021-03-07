В Лионе жителей эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ

В одном из районов города в Лионе на стройке была найдена бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал France 3.

Были эвакуированы порядка 4,5 тыс. человек. Ее вес составляет 250 кг.

По данным телеканала, специалистами был полностью оцеплен район Вэз. На данный момент саперы уже обезвредили бомбу.

Также было отмечено, что взрывное устройство лежало с 26 мая 1944 года. В это время Лион был оккупирован немцами.