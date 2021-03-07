Полицейские поздравили с 8 марта пассажирок московского метро

В Москве на станции метро «Курская» сотрудники министерства внутренних дел организовали флешмоб в честь Международного женского дня. Видео было опубликовано в YouTube-канале МВД Медиа.

На кадрах представлено, как в аванзале метро оркестр культурного центра столичного главка исполняет популярные мелодии, а курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднимаются на эскалаторе с букетами тюльпанов и поздравляют женщин.

Отмечается, что флешмоб продолжался около часа. Пассажиры с удовольствием подпевали и танцевали.