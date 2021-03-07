Алиханов отреагировал на заявление польского генерала о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил заявление бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о сценарии гипотетических боевых действий в Калининградской области. Об этом он сообщил в беседе с КП.

«У поляков, особенно у военных, есть, наверное, какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией, может быть», - заявил Алиханов.

Он отметил, что Россия желает только, чтобы ее соседи «спокойно жили, развивались» и ее сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к соседним странам.

«Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению в том числе, им счастья не принесут», - рассказал Алиханов.

В заключение он добавил, что «не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке».

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак предложил вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области, в котором сошлись бы силы РФ и НАТО.

Генерал отметил, что Калининград имеет ключевое значение для политической и военной стратегии России, так как обеспечивает выход на Балтийское море, а также в Центральную и Западную Европу.