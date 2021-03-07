Встречи звезд спорта на льду Байкала планируют сделать ежегодными
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что хоккей со звездами российского спорта на Байкале будет проводиться ежегодно. Об этом глава региона договорился с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею, заслуженным тренером и мастером спорта СССР Вячеславом Фетисовым.
«Мы вместе будем продвигать экологическую повестку сохранения озера Байкал. Я думаю, это очень правильное направление для всех, кто проживает на Байкале, и для гостей, а также в сфере туризма и экологии», - акцентировал Кобзев.
Первая встреча состоится уже в понедельник, 8 марта. На лед выйдут Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости.
В свою очередь, Вячеслав Фетисов отметил, что в скором времени Байкал станет большим экономическим и политическим ресурсом.
«Мы все должны через любые акции привлечь внимание к этой проблеме и сделать все, чтобы сохранить богатство этого великого озера», - подчеркнул он.
В воскресенье, 7 марта, в Иркутской области состоялось торжественное открытие Года Байкала.