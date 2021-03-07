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Встречи звезд спорта на льду Байкала планируют сделать ежегодными

Светлана Головина
17:36 07.03.2021
В ходе первого хоккейного поединка на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Юрий Кузьмин, РИА Новости
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что хоккей со звездами российского спорта на Байкале будет проводиться  ежегодно. Об этом глава региона договорился с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею, заслуженным тренером и  мастером спорта СССР Вячеславом Фетисовым.

«Мы вместе будем продвигать экологическую повестку сохранения озера Байкал. Я думаю, это очень правильное направление для всех, кто проживает на Байкале, и для гостей, а также в сфере туризма и экологии», - акцентировал Кобзев.

Первая встреча состоится уже в понедельник, 8 марта. На лед выйдут Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие почетные гости.

В свою очередь, Вячеслав Фетисов отметил, что в скором времени Байкал  станет большим экономическим и политическим ресурсом.

«Мы все должны через любые акции привлечь внимание к этой проблеме и сделать все, чтобы сохранить богатство этого великого озера», - подчеркнул он.

В воскресенье, 7 марта, в Иркутской области состоялось торжественное открытие Года Байкала.  

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