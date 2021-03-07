В стране и мире После аварии на трубопроводе в ХМАО началось расследование Кира Карон Для расследования предстоит собрать образцы вод, почвы, гидробионтов. © Фото: Эльвира Верич, ВКонтакте Читайте нас на: Из-за порыва продуктопровода «СибурТюменьГаза» в Ханты-Мансийском автономном округе оперативная группа Росрыболовства начало расследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Нижнеобским ТУ (терруправлением-ИФ) возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 и 8.48 КоАП РФ», - отмечает пресс-служба. Специалистам Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» предстоит собрать образцы вод, почвы, гидробионтов. Причиной пожара стал разлив нефтепродуктов, который был зафиксирован Природнадзором ХМАО ранее. В результате прорвавшегося на реке Обь газопровода «СибурТюменьГаз» и произошедшей утечки в воду широкой фракции углеводов, в районе ЧП произошло возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных километрах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика