После аварии на трубопроводе в ХМАО началось расследование
Из-за порыва продуктопровода «СибурТюменьГаза» в Ханты-Мансийском автономном округе оперативная группа Росрыболовства начало расследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Нижнеобским ТУ (терруправлением-ИФ) возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 и 8.48 КоАП РФ», - отмечает пресс-служба.
Специалистам Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» предстоит собрать образцы вод, почвы, гидробионтов.
Причиной пожара стал разлив нефтепродуктов, который был зафиксирован Природнадзором ХМАО ранее. В результате прорвавшегося на реке Обь газопровода «СибурТюменьГаз» и произошедшей утечки в воду широкой фракции углеводов, в районе ЧП произошло возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных километрах.