Фетисов посетил гимназию с классом ЮНЕСКО в Иркутске

Спортсмен и политический деятель Вячеслав Фетисов во главе делегации звезд хоккея мирового уровня посетил гимназию №2 в Иркутске. Данная школа состоит в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО, и в его рамках было подписано соглашение о партнерстве между Всероссийским обществом охраны природы и РДШ.

Во время своего визита Фетисов прошел по аудиториям, ознакомился с представленными ему работами учеников, посвященных проблемам экологии. Пообщался с ними самими и подписал на память фотографии.

Прославленный спортсмен призвал собравшихся сохранить уникальную российскую и мировую природу, и в частности озеро Байкал, в котором сосредоточено 20% запасов пресной воды.

«Я просто счастлив, что мы сегодня подписали соглашение. Самое главное, что мы увидели обязанность сделать все необходимое, чтобы восстановить природу и экологию для наших будущих детей и внуков», - заявил Фетисов.

Выбор места визита связан с тем, что на базе гимназии создан отдельный профильный класс ЮНЕСКО, обучаемый по отдельной экологической программе, а хоккеист является послом организации. Вместе с ним гимназию также посетили олимпийский чемпион и экс-тренер сборной России Александр Якушев, многократный призер Олимпиад Алексей Касатонов, а также послы Великобритании и Португалии.