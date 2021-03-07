Елизавета II купила корги за 2,6 тысяч фунтов стерлингов

Королева Великобритании Елизавета II купила корги за 2,6 тысячи фунтов стерлингов. Об этом пишет таблоид Sun on Sunday со ссылкой на собственную информацию и источники в Букингемском дворце.

У Королевы Елизаветы II за все время было около 30 собак. Первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, передает ТАСС.