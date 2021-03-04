В новосибирском метрополитене запустили вагон-музей, посвященный Росгвардии

В преддверии 5-летия Росгвардии, 210-летия войск правопорядка и к 50-летию Новосибирского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирске прошла торжественная церемония открытия вагона-музея городского метрополитена, посвященного 50-летию ведомственного вуза, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Экспозиция будет не только ознакомительной, но и сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и определит для некоторых молодых жителей города дальнейший выбор будущей профессии», - отметил начальник Новосибирского военного института Валерий Косухин, офицер, трижды удостоенный ордена Мужества.

Со дня основания института учебное заведение подготовило для войск 11 тысяч офицеров, из них 147 человек получили золотые медали, а около двух тысяч – дипломы с отличием, 57 выпускников стали генералами.

В 2011 году в стенах вуза был образован единственный в войсках факультет сил специального назначения. Выпускники служат во всех округах войск национальной гвардии, охраняют мирную жизнь в самых разных регионах нашей страны, стоят на передовой борьбы с терроризмом.

Из стен вуза вышло пять Героев Российской Федерации: генерал-майор Геннадий Фоменко, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов. Четверо из них удостоены этого высокого звания посмертно.