В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы, которые пишут 4, 5, 6 и 11-е классы по всей стране с марта по май.

«Проверочные работы стали механическим тестированием, не подходящим для среза знаний обучающихся, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников», - передает RT отрывок из письма.

Как отмечает парламентарий, за отмену работ уже проголосовали тысячи российских учителей. Утверждается, что они не могут являться конечной формой оценки знаний школьника и работы педагога.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул, что в случае отмены должна быть предложена какая-либо альтернатива, и призвал обсудить этот вопрос, выслушав методологов и министерство.