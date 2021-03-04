Врач оценил риск заразиться коронавирусом через цветы

Риск заразиться коронавирусом через цветы практически отсутствует. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом эксперт добавил, что в том числе не стоит опасаться дарить цветы пожилым женщинам.

«Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует - очень низкая вероятность», - пояснил Альтштейн в комментарии РИА Новости.

В то же время доктор признал, что в условиях эпидемии вероятность заражения вирусом существует всегда.

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