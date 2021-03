В стране и мире Девушка Илона Маска за 20 минут заработала 6 миллионов долларов с продажи «несуществующих» произведений искусства Алена Миронова Самое дорогое произведение - Death of the Old - было продано за 388 тысяч долларов. © Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Девушка Илона Маска, канадская певица Граймс заработала почти шесть миллионов долларов, продав цифровые рисунки и видео. Об этом сказано на сайте аукциона. Согласно имеющимся данным, рисунки рассказывают о богине, борющейся с упадком в вымышленном мире. Две видеоработы под названием «Земля» и «Марс» были проданы по фиксированной цене в 7, 5 тысяч долларов. Каждая из них была продана примерно по 300 копий за 48 часов продажи. Самое дорогое произведение Death of the Old было продано за 388 тысяч долларов. Известно, что часть прибыли девушка направит в организацию Carbon180 для снижения уровня выбросов парниковых газов. Об этом сообщает Daily Star. Несмотря на то, что прикоснуться к этим картинам не представляется возможным, а их копии создаются очень легко, растущий цифровой рынок делает некоторых художников миллионерами практически в мгновение ока. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика