Правительство РФ утвердило план по сокращению воздействия угольных предприятий на экологию

Предприятия угольной промышленности в России должны нести безусловную экологическую ответственность. В связи с этим в правительстве утверждена «дорожная карта» - план мероприятий по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду.

Как отметила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко за последние годы значительно увеличилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель и накопленные отходы от добычи угля.

«Загрязнение водных источников, снижение качества воды влечет за собой ухудшение состояния всей экосистемы», - заявила заместитель председателя правительства РФ.

По словам Абрамченко, наиболее активное использование наилучших и доступных технологий (НДТ) при разработке «дорожной карты» - это не просто дань моде и времени, а реально сформированный запрос людей и всей экономики на экологичность, в том числе в области деятельности по добыче угля.

Как говорится в документе, в 2021 году правительство РФ проведет полный аудит проблем правового регулирования и природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, а также выработает необходимые предложения по изменению законодательства для совершенствования регулирования в области охраны окружающей среды в угольной промышленности. Мероприятия плана коснутся угледобывающих компаний в 18 регионах страны.