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Суд арестовал троих мужчин, участвовавших в расправе над беременной лосихой в Тверской области

Алена Миронова
08:55 04.03.2021
Расследование дела под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя. По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ - «Незаконная охота».
Суд арестовал троих мужчин, участвовавших в расправе над беременной лосихой в Тверской области
© Фото: gleb_kornilov, instagram
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Тверской суд арестовал троих мужчин, участвовавших в расправе над беременной лосихой.

Известно, что в период с 23 по 26 февраля трое мужчин организовали охоту неподалеку от деревни Раменье в Вологодской области. Из видеоматериалов, опубликованных в Сети, следует, что люди на снегоходах загнали беременную лосиху по глубокому снегу, после чего задушили ее.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с призывом лишить свободы браконьеров. Он подчеркнул, что к произошедшей ситуации подключены сразу три ведомства - Следственный комитет, прокуратура, МВД.  Расследование дела под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ - «Незаконная охота». В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Расследование продолжается. 

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