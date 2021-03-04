На Каспийском побережье Дагестана обнаружено более 300 мертвых птиц

Ученые в Дагестане выясняют причину массовой гибели диких птиц на Каспийском побережье. Береговой патруль насчитал примерно 300 мертвых пернатых.

«В местности "Муравейник" были обнаружены тушки птиц - лебедь, лысуха, кряква, селезень», - цитирует ТАСС руководителя Каспийского природоохранного центра Заур Гапизова.

Специалисты и ученые Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития дагестанского госуниверситета сразу же взяли забор биоматериала на анализ. Так же будет произведен анализ воды.

Точную причину происшествия установить не удалось. Рассматривается несколько версий, среди которых основные - птичий мор и отравление. Не исключен в том силе и массовый отстрел браконьерами.