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На Каспийском побережье Дагестана обнаружено более 300 мертвых птиц

Валентина Пескова
08:26 04.03.2021
Причину природной катастрофы начали выяснять ученые, при этом не исключается и человеческий фактор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РД
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Ученые в Дагестане выясняют причину массовой гибели диких птиц на Каспийском побережье. Береговой патруль насчитал примерно 300 мертвых пернатых.

«В местности "Муравейник" были обнаружены тушки птиц - лебедь, лысуха, кряква, селезень», - цитирует ТАСС руководителя Каспийского природоохранного центра Заур Гапизова.

Специалисты и ученые Каспийского природоохранного центра и Института экологии и устойчивого развития дагестанского госуниверситета сразу же взяли забор биоматериала на анализ. Так же будет произведен анализ воды.

Точную причину происшествия установить не удалось. Рассматривается несколько версий, среди которых основные - птичий мор и отравление. Не исключен в том силе и массовый отстрел браконьерами.

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