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Ученые обнаружили источник опасных солнечных частиц, угрожающих космическим кораблям и самолетам

Алена Миронова
08:45 04.03.2021
Эксперты считают, что эту информацию можно использовать для предсказания крупных солнечных бурь. Это поможет действовать оперативно и снизить риски.
Ученые обнаружили источник опасных солнечных частиц, угрожающих космическим кораблям и самолетам
© Фото: NASA
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Ученые обнаружили источник опасных солнечных частиц, которые угрожают пилотируемым космическим полетам, околоземным спутникам и самолетам. 

Группа американских исследователей проанализировала состав частиц, летевших к Земле в 2014 году, и обнаружила тот же «отпечаток пальца» плазмы, который находится низко в хромосфере Солнца - в ее втором наиболее внешнем слое.Частицы солнечной энергии высвобождаются из Солнца с большой скоростью во время штормов в его атмосфере - так ученым удалось впервые определить их источник.

Эксперты считают, что эту информацию можно использовать для предсказания крупных солнечных бурь. Это поможет действовать оперативно и снизить риски.

«В нашем исследовании мы впервые наблюдали, откуда именно на Солнце приходят солнечные энергетические частицы. Наши данные подтверждают теории о том, что эти сильно заряженные частицы происходят из плазмы, которая удерживается в атмосфере Солнца сильными магнитными полями», - передает Daily Mail слова доктора Стефани Ярдли.

Эти однажды выпущенные частицы ускоряются и движутся со скоростью несколько тысяч километров в секунду. Ученые уже давно изучают космическую погоду, чтобы лучше прогнозировать потенциально опасные явления и подготовиться к ним.

«Нам необходимо понять и охарактеризовать процессы, которые формируют и нагревают солнечную атмосферу и ускоряют солнечный ветер в гелиосферу», - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

В ходе исследования эксперты использовали измерения со спутника NASA Wind, расположенного между Солнцем и Землей, для анализа серии потоков солнечных энергетических частиц, каждый из которых длился не менее одного дня в январе 2014 года. Затем результаты сопоставили с данными спектроскопии космического корабля Hinode под руководством JAXA, который исследует магнитные поля Солнца, чтобы выяснить, что именно питает солнечную атмосферу и вызывает солнечные извержения.

В 2014 году частицы высокой энергии пришли в высокоактивную область Солнца. Она получила название 11944 и была одной из крупнейших активных областей на Солнце в то время. На Земле ее видели как темное пятно на поверхности Солнца. 

Исследователям удалось обнаружить, что солнечные энергетические частицы, измеренные спутником Wind, имели такой же химический состав - обилие кремния по сравнению с серой - как плазма, расположенная близко к верху хромосферы Солнца.

Используя новую технику, команда измерила силу коронального магнитного поля в этих точках и обнаружила, что она очень высока - в диапазоне от 245 до 550 Гаусс. Так подтвердилась теория о том, что плазма удерживается в атмосфере Солнца сильными магнитными полями перед его выпуском в космос.

Ведущий автор исследования доктор Дэвид Брукс подчеркнул, что наблюдения позволяют понять происхождение опасных солнечных энергетических частиц. В настоящее время эксперты планируют проверить, верны ли полученные результаты.

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