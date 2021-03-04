От фехтования до кулинарии: чему учатся воспитанницы пансиона Минобороны РФ в Санкт-Петербурге

Воспитанницы пансиона министерства обороны в Санкт-Петербурге умеют и булочки по английскому рецепту испечь, и острый удар шпагой нанести. Спектр образовательных предметов и дополнительных кружков в уникальном учебном заведении - широчайший. Особое внимание здесь уделяется истории. По словам заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, лучшее воспитание там получают - на примере героев-победителей.

Девочек со всей страны в Петербургском пансионе обучают уже второй год обучают. Уникальный комплекс, рассчитанный на 560 мест, с учебными, спортивными и жилыми корпусами расположен в дельте Невы на острове. Здесь созданы все условия для получения лучшего образования в России.

В специально оборудованном зале проходят занятия по фехтованию. Тренировки в спортивном классе - четыре раза в неделю, и несмотря на свой юный возраст - девчонкам всего по 11 лет - они твердо усвоили, что значат понятия «батман» и «мулине» в этом виде спорта. К тому же, здесь их научат не только атаковать, но и временами отступать, чтобы добиться победы.

Лиза Подоплекина мечтала научиться фехтовать с раннего детства, когда посмотрела фильм про мушкетеров. Теперь готовится к первым в жизни серьезным соревнованиям.

«В жизни фехтование мне очень поможет, я буду спортсменкой, может быть даже стану олимпийской чемпионкой», - говорит воспитанница пансиона.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова - куратор пансиона. Она часто навещает воспитанниц в Санкт-Петербург и ее уже не удивишь тем, что даже иностранным языкам здесь обучают в весьма оригинальной форме. Воспитанницы готовят десерты английской, французской, немецкой и китайской кухни. Запоминая не только рецепт традиционных булочек «челси», но и как рассказать о них по-английски.

Основной упор, конечно же, делается на общеобразовательные предметы. Например, историю здесь преподают в гораздо большем объеме, чем в обычных школах.

«Очень важно, когда мы им через личный пример, через пример героев, через пример их отцов и дедов, которые прошли ВОВ, доносим важные факты, ген нашего народа, ген победителя», - говорит заместитель министра обороны РФ.

Главная задача пансиона - предоставить воспитанницам все возможности для разностороннего развития, раскрыть их потенциал. К слову, в самом настоящем кадетском корпус даже встречи с родителями разрешены только в «увольнительные». Но в Международный женский день девчонкам обязательно дадут возможность увидеться с мамами - тем более, что поздравить их они смогут не только самодельными открытками.