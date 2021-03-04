Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови

Американские ученые доказали связь коронавируса с определенными группами крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Так, работая с пациентами в одной из больниц Бостона исследователи выяснили: больше всего подвержены заражению люди со второй группой. К их клеткам в легких лучше всего прикрепляется белковый комплекс инфекции. При этом болезнь может протекать довольно легко.

Ученые не нашли связи между предпочтениями вируса и тяжестью заболевания. Однако уверяют, что исследование будет продолжено. Это поможет лучше понять механизм развития COVID-19, найти новые лекарства, методы профилактики и быстрее завершить пандемию.