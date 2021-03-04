Раскрыты необычные симптомы цирроза печени

Слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна могут указывать на цирроз печени. Об этом пишет Daily Express.

Внимание рекомендуется также обратить на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, потерю аппетита, частую тошноту, снижение веса, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко, а также сосудистые звездочки на теле.

В случае выявления подобных симптомов эксперты рекомендует сразу обратиться к врачу, пройти все необходимые обследования, выявить заболевание и начать лечение.

Ранее специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в США назвали эффективный способ сохранить здоровье печени. По словам экспертов, любители кофе сталкиваются с циррозом печени в среднем на 21% реже, чем остальные.