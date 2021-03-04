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Раскрыты необычные симптомы цирроза печени

Алена Миронова
07:07 04.03.2021
Эксперты рекомендуют обратить внимание на возникающие без причины кровотечение из носа и десен, частую тошноту, кожный зуд, а также сосудистые звездочки на теле.
Раскрыты необычные симптомы цирроза печени
© Фото: Globallookpress
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Слабость, утомляемость, раздражительность и нарушения сна могут указывать на цирроз печени. Об этом пишет Daily Express.

Внимание рекомендуется также обратить на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, потерю аппетита, частую тошноту, снижение веса, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшие кожа и глазное яблоко, а также сосудистые звездочки на теле. 

В случае выявления подобных симптомов эксперты рекомендует сразу обратиться к врачу, пройти все необходимые обследования, выявить заболевание и начать лечение.

Ранее специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в США  назвали эффективный способ сохранить здоровье печени. По словам экспертов, любители кофе сталкиваются с циррозом печени в среднем на 21% реже, чем остальные.

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