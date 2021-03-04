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Вулкан Пакая в Гватемале проснулся и поднял столб дыма более 5 км в высоту

Валентина Пескова
06:46 04.03.2021
Огнедышащий исполин засыпает вулканическим пеплом ближайшие населенные пункты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Luis Echeverria ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов в стране - Пакая. Раскаленная лава огненными ручьями хлынула прямо к подножию горы, а в небо поднялся огромный столб дыма на высоту пять с половиной километров.

Выбросы вулканического пепла достигли уже 800 метров. Все это сопровождается громовыми раскатами. Сейсмологи рекомендуют держаться подальше от огнедышащего исполина, в ближайшие несколько часов его активность может увеличиться.

Проблема осложняется еще и тем, что от жерла Пакаи до пригородов столицы - всего несколько километров. Населенные пункты уже засыпает вулканическим пеплом, власти в экстренном порядке готовят убежища для местных жителей.

Вулкан снова начал проявлять активность еще в начале февраля, сообщает Explica, и  с тех пор дает о себе знать практически каждую неделю. Пакая - активный комплексный вулкан в Гватемале, первое извержение которого произошло примерно 23 тысячи лет тому назад.

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