Вулкан Пакая в Гватемале проснулся и поднял столб дыма более 5 км в высоту

В Гватемале проснулся один из самых активных вулканов в стране - Пакая. Раскаленная лава огненными ручьями хлынула прямо к подножию горы, а в небо поднялся огромный столб дыма на высоту пять с половиной километров.

Выбросы вулканического пепла достигли уже 800 метров. Все это сопровождается громовыми раскатами. Сейсмологи рекомендуют держаться подальше от огнедышащего исполина, в ближайшие несколько часов его активность может увеличиться.

Проблема осложняется еще и тем, что от жерла Пакаи до пригородов столицы - всего несколько километров. Населенные пункты уже засыпает вулканическим пеплом, власти в экстренном порядке готовят убежища для местных жителей.

Вулкан снова начал проявлять активность еще в начале февраля, сообщает Explica, и с тех пор дает о себе знать практически каждую неделю. Пакая - активный комплексный вулкан в Гватемале, первое извержение которого произошло примерно 23 тысячи лет тому назад.