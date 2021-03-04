Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества под видом портала «Госуслуги»

Валентина Пескова
06:26 04.03.2021
Как уберечь свои личные данные от утечки в интернет, чего зачастую и добиваются телефонные обманщики.
Эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества под видом портала «Госуслуги»
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Новую схему получения сведений о банковских картах разработали мошенники и аферисты, начав обманывать россиян, представляясь представителями официальных государственных структур. Теперь обманщики сообщают, что гражданам начислены выплаты через официальный портал «Госуслуги».

Эксперт портала «Мобильные телекоммуникации» предупредил, что при любых звонках или письмах, в которых вас настойчиво просят что-то сообщить третьему лицу - отвечать на них и что-то говорить другим людям - ни в коем случае не нужно.

«В основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС - ни в коем случае никому ничего не сообщайте. Ни портал Госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают. К сожалению, есть много людей, желающих получить свою личную выгоду, но естественно, в ущерб другим людям», - цитирует Леонтия Букштейна RT.

Из-за пандемии COVID-19 все стали гораздо чаще пользоваться интернет и онлайн-сервисами с мобильной связью, чем и пытаются воспользоваться мошенники. Кроме того, если звонок с незнакомого номера быстро обрывается, это делается специально, чтобы вы перезвонили по данному телефону незнакомому абоненту за свой счет, чего делать также не следует.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
07:29 В стране и мире
Видео
От фехтования до кулинарии: чему учатся воспитанницы пансиона Минобороны РФ в Санкт-Петербурге
06:46 В стране и мире
Видео
Вулкан Пакая в Гватемале проснулся и поднял столб дыма более 5 км в высоту
05:24 В стране и мире
СМИ: власти РФ обсуждают введение налога за использование личных данных для рекламы
04:01 Армия
Видео
Днем и ночью: кадры практических полетов Ка-27 с палубы фрегата «Адмирал Эссен»
03:01 Армия
Видео
Удержать и перейти в наступление: мотострелки ЦВО провели учения в Сибири
Популярное
Популярное
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.