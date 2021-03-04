Эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества под видом портала «Госуслуги»

Новую схему получения сведений о банковских картах разработали мошенники и аферисты, начав обманывать россиян, представляясь представителями официальных государственных структур. Теперь обманщики сообщают, что гражданам начислены выплаты через официальный портал «Госуслуги».

Эксперт портала «Мобильные телекоммуникации» предупредил, что при любых звонках или письмах, в которых вас настойчиво просят что-то сообщить третьему лицу - отвечать на них и что-то говорить другим людям - ни в коем случае не нужно.

«В основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС - ни в коем случае никому ничего не сообщайте. Ни портал Госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают. К сожалению, есть много людей, желающих получить свою личную выгоду, но естественно, в ущерб другим людям», - цитирует Леонтия Букштейна RT.

Из-за пандемии COVID-19 все стали гораздо чаще пользоваться интернет и онлайн-сервисами с мобильной связью, чем и пытаются воспользоваться мошенники. Кроме того, если звонок с незнакомого номера быстро обрывается, это делается специально, чтобы вы перезвонили по данному телефону незнакомому абоненту за свой счет, чего делать также не следует.