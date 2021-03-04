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«Абсолютно невменяемая»: соседка рассказала о едва не убившей блокадницу пьяной сиделке в Петербурге

Алексей Курильченко
05:09 04.03.2021
Муж соседки услышал крики, доносившиеся из квартиры и решил вмешаться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Соседка блокадницы, которую избила пьяная сиделка, рассказала о произошедшем инциденте. По словам Веры, крики из квартиры услышал ее муж. У женщины были ключи от квартиры пенсионерки и поэтому она решила вмешаться.

«Мы с мужем открыли одну дверь, вторая оказалась заблокирована. Мы долго стучались, крики продолжались, потом все затихло. Как позже выяснилось, сиделка затыкала бабушке рот, повредила ей руку. Он была просто в невменяемом состоянии, пьяная. Мы были в шоке. Стали бабушку отпаивать лекарствами, вызвали экстренные службы. А сиделка ушла на кухню и продолжила как ни в чем не бывало пить коньяк», - рассказала «Звезде» Вера.

По данным СМИ, конфликт произошел из-за денег. Сиделка потребовала заплатить за услуги авансом, но получила отказ. После чего она стала употреблять алкоголь на работе и затем набросилась на пенсионерку.

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