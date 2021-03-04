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Готовность к штурму: Капитолий могут вновь атаковать сторонники Трампа

Анна Берестовая
05:59 04.03.2021
В организации акции подозревается широко известная в США группа активистов QAnon.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com
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Полиция Капитолия усиливает меры безопасности. Вокруг здания американского Конгресса возводят новые заграждения. Для защиты здания почти пять тысяч бойцов Национальной гвардии дополнительно прибыли в Вашингтон.

Сегодня, 4 марта, согласно информации полиции, сторонники Дональда Трампа устроят так называемый «День настоящей инаугурации» и снова пойдут на штурм Капитолия. В организации акции подозревается широко известная в США группа активистов QAnon. Они верят в теорию глобального заговора и ждут от бывшего президента решительных действий.

Сегодняшняя дата - историческая для Соединенных Штатов. Почти 150 лет в этот день проводилась инаугурация президентов. Именно сегодня, по мнению активистов, государственный строй в Штатах должен смениться, а Трамп вернуться на пост главы государства. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сам экс-президент, правда, никогда не говорил ни о чем подобном. Тем не менее, в Капитолии уже отменили запланированные на сегодня заседания, а усиленный режим в Вашингтоне решили продлить - как минимум до середины марта.

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