На Курилы обрушился снежный буран

До Курильских островов добрался тихоокеанский циклон, а вместе с ним сильный ветер - с порывами свыше 20-ти метров в секунду. Все вокруг закрыла снежная мгла. Видимость упала до нуля. Даже при небольшом морозе передвигаться по улицам практически невозможно.

По данным СМИ, в школах были отменены занятия. Похожая ситуация и на Чукотке. Из-за снега закрыт аэропорт Анадыря. Школы также не принимают учеников.

Большое количество снега образовалось и в Нижнем Новгороде. Сугробы едва не стали причиной трагедии. В одном из дворов в снегу застряла машина скорой помощи, в которой находился больной ребенок. Вытащить машину удалось лишь спустя 40 минут. К счастью, ребенка успели доставить в больницу и прооперировать.

Ранее во власти снежной стихии оказался Ставрополь. Минувшей ночью на край обрушились снегопад и сильный ветер.