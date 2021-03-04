На Сахалине проходит операция по спасению рыбаков на оторвавшейся льдине

Двенадцать рыбаков на Сахалине оказались оторваны от берега из-за трещины во льду. ЧП произошло между поселком Мальково и мысом Свободный в юго-восточной части острова.

«Между селом Мальково и мысом Свободный произошел отрыв ледового припая. На льдине ориентировочно 12 человек. На место выехали спасители, все оперативные службы оповещены», - говорится в сообщении правительства Сахалинской области.

Ширина трещины составляет около 15 метров. У рыбаков нет никаких плавсредств. Спасатели планируют доставить туда лодку на снегоходах, но если на маршруте окажется много ледяных торосов, ее придется нести на руках.