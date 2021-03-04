Цветник туризма: куда россияне отправляются отдыхать на 8 марта

Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как россияне планируют распорядиться долгими выходными в связи с 8 марта. По его словам, в основном граждане предпочитают короткие маршруты, но иногда и решают слетать в теплые края.

«Многие пользуются авиасообщением, летят на юг. Сочи, Анапа востребованы в это время. Республика Крым. Более всего - черноморское побережье. Либо это северо-запад, Золотое кольцо», - отметил специалист.

Две-три ночи в первые весенние праздники жителям страны вполне удается отвести себе на отдых. Кто-то добавляет себе неделю за счет отпуска и отправляется в достаточно долгие путешествия. К примеру, на курорты Кавказских Минеральных Вод.

Барзыкин указал, что также среди направлений для отдыха присутствует Турция, однако для отправления туда все еще необходимы результаты тестов на COVID-19. В целом россияне нередко отправляются в туристические поездки в это время для восстановления сил.