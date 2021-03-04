Врачи обнаружили первые случаи «вечного» коронавируса у больных лейкемией

Американские медики обнаружили первые в мире случаи «вечного» заражения коронавирусной инфекцией. Подобное развитие заболевания было обусловлено крайне уязвимым состоянием иммунной системы инфицированных.

У трех пациентов, юноши и девочки с мальчиком дошкольного возраста, больных лейкемией, следы COVID-19 сохранялись на протяжении полугода. Такое наблюдение сделали ученые из Университета Южной Калифорнии.

«Вечное» пребывание вируса в организме значительно увеличивает шансы его невосприимчивости к вырабатываемым антителам из-за постоянных мутаций. Об этом пишет портал medRxiv.

Ранее исследователи указали, что некоторые кожные симптомы могут свидетельствовать о развитии коронавируса на ранних стадиях. Так, нередким явлением у пациентов с COVID-19 стали высыпания на пальцах и подошвах ног.