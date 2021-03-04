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СМИ: власти РФ обсуждают введение налога за использование личных данных для рекламы

Алексей Курильченко
05:24 04.03.2021
Налогом будут облагаться IT- компании, а средства пойдут на развитие отрасли.
СМИ: власти РФ обсуждают введение налога за использование личных данных для рекламы
© Фото: pixabay.com
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В ходе совещания представителей IT-компаний с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсуждался вопрос о введении налога на использование персональных данных россиян для рекламы. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Новый налог – это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», - рассказал один из участников совещания.

Полученные от налога средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Решение по введению налога будет принято до середины этого года. По словам участников совещания, такое решение было принято из-за того, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.

Ранее Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарт оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Ведомство до 5 марта должно сообщить о целесообразности внедрения такой системы в нацпроект по развитию туризма.

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