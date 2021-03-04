Министр культуры Челябинской области рассказал о целях экспедиции на перевал Дятлова

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал о целях экспедиции на перевал Дятлова. По его словам, в задачи его группы входили испытание обмундирования и съемка документального фильма.

«Это была многоцелевая, многофункциональная экспедиция. Поэтому мы так долго там были, чтобы выполнить все задачи - прежде всего это испытание зимнего обмундирования - спальных мешков, снегоходов - от старых "буранчиков" до современных спортивных. Также мы снимали документальный фильм. У нас абсолютно не было цели что-то там расследовать именно по исчезновению группы Дятлова», - рассказал «Звезде» министр.

Также Бетехтин рассказал, что современные технологии однозначно спасали положение в ходе экспедиции, и представить, каково было остаться даже на несколько часов раздетым на морозе, было очень сложно.