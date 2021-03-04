Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Министр культуры Челябинской области рассказал о целях экспедиции на перевал Дятлова

Алексей Курильченко
04:29 04.03.2021
По словам Алексея Бетехтина, у его группы не было цели расследовать исчезновение тургруппы Дятлова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: perevaldyatlova.ru
Читайте нас на:

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал о целях экспедиции на перевал Дятлова. По его словам, в задачи его группы входили испытание обмундирования и съемка документального фильма.

«Это была многоцелевая, многофункциональная экспедиция. Поэтому мы так долго там были, чтобы выполнить все задачи - прежде всего это испытание зимнего обмундирования - спальных мешков, снегоходов - от старых "буранчиков" до современных спортивных. Также мы снимали документальный фильм. У нас абсолютно не было цели что-то там расследовать именно по исчезновению группы Дятлова», - рассказал «Звезде» министр.

Также Бетехтин рассказал, что современные технологии однозначно спасали положение в ходе экспедиции, и представить, каково было остаться даже на несколько часов раздетым на морозе, было очень сложно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:01 Армия
Видео
Днем и ночью: кадры практических полетов Ка-27 с палубы фрегата «Адмирал Эссен»
03:01 Армия
Видео
Удержать и перейти в наступление: мотострелки ЦВО провели учения в Сибири
02:27 В стране и мире
В Германии ослабят карантин с 8 марта
01:22 В стране и мире
МИД Украины потребовал премьера Словакии извиниться за шутку о «передаче» РФ Закарпатья
01:48 В стране и мире
Внутренняя угроза: может ли в России возникнуть новый штамм коронавируса
Популярное
Популярное
Видео
«Даже звери попрятались»: министр культуры Челябинской области рассказал о ночи на перевале Дятлова
Видео
«Спастись невозможно»: ученый оценил возможность сбить астероид ракетой
Третья магнитная буря накрыла Землю за последние три дня
Жителей Земли предупредили о новой катастрофе
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.