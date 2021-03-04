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Сирийская армия совместно в силами РФ приступила к разминированию парка аттракционов в Алеппо

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
04:10 04.03.2021
До войны парк развлечений считался крупнейшим на этой территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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30 гектаров развлечений, с зоопарком и десятками аттракционов. Каждый ребенок в Сирии мечтал попасть сюда. Сейчас здесь только сторож, смотрит, чтобы кто-нибудь из ребятишек не проник на территорию. Повсюду мины и неразорвавшиеся снаряды.

Боевики захватили парк аттракционов и обустроили здесь свой форпост. Позже их вытеснили в Идлибскую зону деэскалации, но радикальные лозунги на стенах до сих пор напоминают о том, кто здесь хозяйничал и из-за кого сирийский «Диснейленд»  теперь разрушен.  От некогда самого технологичного парка развлечений остались лишь напоминания.

«Вот здесь дети словно на машине времени могли переместиться в эпоху фараонов. Их ожидала виртуальная прогулка по гробнице Тутанхамона. Теперь все погребено под этими плитами», - рассказал сторож Мохаммед Борру.

Мохаммед проводит экскурсию только на небольшом, относительно безопасном пяточке, дальше идут только сирийские саперы под руководством российских специалистов. Медленно, с большой осторожностью.

«Здесь очень много развалин и много лет здесь все приходило в упадок. Те мины и растяжки, которые были установлены от времени скрылись и разминировать очень сложно», - отметил представитель группы разминирования ВС РФ в Сирии Константин Онучин.

Омар вырос в Алеппо и как у большинства его ровесников с этим местом связаны самые лучшие воспоминания, а сейчас при виде ржавеющих аттракционов только сожаление.

«Мне жалко моих детей. У меня было счастливое детство. Я катался здесь на аттракционах. А что видят они? Где им играть? Где им проводить время? На улице среди руин?», - рассказал житель Алеппо Омар Хаммед.

Парк развлечений разминируют для того, чтобы никто  ненароком не подорвался на оставленной боевиками мине. Аттракционы, даже в таком состоянии притягивают местную детвору. А вот о восстановлении местного «Диснейленда»  пока говорить рано. Дома, школы и больницы все же нужнее в разрушенной войной стране.

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