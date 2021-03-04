О санкциях против России, русском языке на Украине и страхе США: эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой

- Об информационных провокациях против России и перспективах наших отношений с внешним миром мы поговорим с официальным представителем МИДа Марией Захаровой. Добрый вечер, Мария, спасибо, что нашли для нас время. Утром вы опубликовали солнечный, классный, по-весеннему оптимистичный снимок с советом не играть с огнем. Значит ли это, что все будет хорошо и нам не страшен новый пакет санкций и чем мы можем ответить?

- Знаете, вопрос в том, что не надо вообще ничего бояться, тем более, этой самой информационно-политической кампании, которую развернули против нас сейчас, так называемые союзники по альянсу Северо-Атлантическому. Основная задача продемонстрировать некий новый уровень сближения между Вашингтоном и Брюсселем. Именно это является основным посылом антироссийского, так называемого, пакета санкций - показать и продемонстрировать как после, якобы, как они считают, некого затишья в отношениях между США и Евросоюзом, у них вновь налаживается тесная координация. Нету у них повода координировать свои действия и быть союзниками по действительно актуальным вопросам, как например, вакцинация, как например, борьба с ковидом, как например, последствия пандемии. Объединяет их одно: любимая эта русофобия. Мы к этому привыкли, чего уж тут бояться? С другой стороны, действительно, есть повод для опасения, потому что если этим занимаются такие крупные игроки, как Соединенные Штаты Америки, как страны Евросоюза, значит что-то не в порядке у западного сообщества и с ценностями, и с принципами, и с глобальной политикой.

- Взаимный санкционный обмен после 14 года стал некой плохой нормой российско-американских отношений. С одной стороны это сдерживает стороны от более резких шагов, с другой стороны, еще более затрудняет диалог. А рассматривались когда-либо Москвой за эти годы иные какое-то инструменты или рычаги воздействия? Недавно, например, министр Лавров не исключил даже разрыва отношений с ЕС.

- Конечно, рассматривались, и из года в год мы повторяем, и многие, кстати говоря, с непониманием и с недопониманием относятся к нашей позиции, мы повторяем нашу базовую платформу для отношений с западными коллегами: взаимодействие, сотрудничество, совместная работа, но на взаимовыгодных условиях и на твердой почве международного права. Чтобы она была взаимоуважительной, чтобы она была взаимовыгодной и чтобы она отвечала интересам народов наших стран. Вот именно этот подход мы и предлагаем. Не санкции, не ответные санкции, мы переповторяем, а мы предлагаем этот подход, несмотря на то, что мы видим от наших западных партнеров. Потому что это правильно, это и есть правильный курс, правильная политика. Там, где это возможно, мы взаимодействуем, мы используем эти опции, там же, где превалирует русофобия, превалирует желание проводить политику сдерживания нашей страны, вводятся санкции незаконные, односторонние, принимаемые в обход Совбеза и так далее, там, конечно, мы отвечаем. Как вы знаете, делать это мы тоже научились.

- А какова точка бифуркации, черта, которую нельзя переходить ЕС и США?

- Мне кажется, что это больше такой глобальный или даже не столько глобальный, надеюсь, неконкретный вопрос и что до этого дело не дойдет. Хочется надеяться, что все-таки здравомыслие не потеряно у наших западных партнеров. Потеряно очень многое, потеряно к ним доверие, у них у самих потеряно чувство реальности, но мне все-таки кажется, что здравомыслие должно еще оставаться. Потому что нужно задать вопросы о целях подобной политики и насколько эта политика выгодна тем самым странам и народам, которые ее проводят. Народы не проводят, ведь это же очень важный момент. И опросы общественного мнения, и заявления общественных организаций очень многих, и материалы аналитические, что самое интересное, реакция обывателей показывает, что это не их выбор. Кстати, об этом же говорят результаты выборов во многих странах. Это не выбор людей, это выбор лобби, это выбор антироссийски заряженных сил, которые таким образом действуют. Ну, к сожалению, это было всегда, менялось многое в мире, но наличие вот такого антироссийского лобби оно существовало.

- Здесь как раз стоит поговорить о ситуации вокруг берлинского пациента, из-за которого были усилены санкции. Удалось ли российской стороне достичь какой-то ясности с немецкими коллегами?

- Только что на Женевской площадке прошла пресс-конференция, презентация выводов неких спецдокладчиков, которые призвали и сказали о необходимости некого расследования, международного расследования. Возможно, это станет очень важным сигналом для Берлина все-таки передать России и ,наверное, не только России, уже весь мир с придыханием следит за этими какими-то странными потугами ФРГ, все материалы, которые у них есть относительно веществ, которые, якобы, содержатся в материалах, в анализах Навального и указывают на наличие химического оружия, как они там формулируют. Уже пора, уже столько было запросов Генпрокуратуры, уже столько было публичных заявлений российских представителей с призывами к Берлину выполнить свои обязательства и, мало того, подтвердить с фактами на руках все свои обвинения, что уже стоит наконец-то все-таки перейти от безосновательных заявлений к фактам и передать их. Сколько можно? Прошло полгода и за эти полгода мир, кроме пустых заявлений, перепевок из твиттов, в Facebook, из сайтов и брифингов представителей ФРГ, НАТО, Вашингтона и Брюсселя, больше ничего не увидел. Мы прекрасно помним, как это было со Скрипалями, когда вышла Тереза Мэй в парламенте и начала обвинять Россию и выдвигать ультиматумы: либо вы должны признаться, что вы это сделали, либо вы должны сказать, что потеряли контроль над химическим оружием - так ни много, ни мало, и у нас есть все доказательства, сказала Тереза Мэй. Через пару дней, может быть через пару недель, мир увидел эти, якобы, доказательства, ими оказались пять или шесть слайдов, которые посольство Британии в Москве показало послам и представителям аккредитованных в России дипломатических миссий. На каждом из слайдов была надпись: «Это сделала Россия», следующий слайд гласил: «Это сделала Россия, потому что она может это сделать», на следующем слайде: «Это сделала Россия, потому что она может это сделать, потому что она это делала всегда». И пару веселых картинок. Вот это к доказательной базе по делу Скрипалей. Я надеюсь, что Берлин не будет повторять ошибки Лондона и все-таки будет свои слова подкреплять некими материалами. Мы ждем.

- Кстати, о Лондоне и фактах, мы знаем, что Москва ожидает от британской столицы информации о том, что власти Британии спонсируют информационные атаки против России в зарубежной, нашей местно-либеральной прессе. Попытка не первая, но сколько их должно быть и как у нас сейчас вообще стоятся отношения с Британией?

- Вы, кстати говоря, хорошую тему поднимаете, потому что, как известно, некоторое время назад - неделя, дней десять назад, примерно, - в сети появились материалы, они приписываются Министерству иностранных дел Британии, «форрейн офису», и раскрывают механику финансирования и управления средствами массовой информации в интересах официального Лондона. По большому счету, механика пропаганды. Как, какими ресурсами, через какие структуры Лондон поддерживал, спонсировал и направлял ряд средств массовой информации, как западные, так и те средства массовой информации, которые так или иначе ассоциируются с русскоязычным информационным пространством, типа Медуза, проект Медиазона и так далее. Что вы думаете? Ноль комментариев мы слышали от официального Лондона. Выбрана интересная тактика - тактика замалчивания, они считают, что они смогут просто отмолчаться, они считают, что сохраняя молчание, они смогут немного перетерпеть эту ситуацию, и как бы все рассосется. Нет, не рассосется. В этот раз так не получится, надо будет отвечать. Потому что интерес очень большой, потому что Лондон в свое время объявил себя во главе борьбы как с фейками, так и, самое главное, с пропагандой. Мало того, они прямо заявляли, что они борются с российской пропагандой. Вот теперь, исходя из этих материалов, которые пока еще никто не опроверг, что они являются официальными материалами «форрейн офиса», следует что пропагандой занимается Британия, и еще как ей занимается. Поэтому мы ждем официальной реакции. Мы, кстати говоря, ждем реакции и от тех ресурсов, которые там упомянуты, которые так любят заниматься расследованиями и разоблачениями, которые знают буквально все обо всех. Пожалуйста, если вы так любите копаться в чужом грязном или чистом белье, будьте добры ответьте за свое.

- Да, это действительно удар по «объективности» этой журналистики. У нас мало времени, поэтому я перескакиваю на «Северный поток-2», это тоже очень острая тема. Отличается ли политика Байдена в этом отношении от той, что проводил Трамп? Ну и каковы прогнозы США: удастся повлиять на Европу или Старый Свет найдет в себе силы руководствоваться здравым смыслом, а не политикой, которую им диктуют вообще с другого континента?

- Я хочу сказать, что пока то, что мы видим в публичном пространстве, курс не изменился. В публичных заявлениях Вашингтон переподтверждает свою позицию. Что касается политики не публичной, а, так сказать, той, которая непосредственно формирует отношения в виде практических шагов, то пока судить сложно, потому что мы видим, как команда Байдена только рассаживается на свои места и только формирует курс на всех направлениях. Это касается не только международных дел, но и внутренней политики, экономики, гуманитарной сферы и так далее. Очень много обещаний они раздавали избирателям перед, так сказать, президентской кампанией и очень много задач они ставили себе. Соответственно, сейчас только начинается формирование команды и формулирование курса. Поэтому стоит подождать. Еще раз говорю, что в публичном пространстве они не меняли отношения к «Северному потоку». Мало того, если вы помните, недавно на брифингах Госдепа произошло невиданное - не знаю, сделали ли они это сознательно или случайно - они сказали о том, что действительно за их нелюбовью к проекту «Северный поток-2» стоит геополитика. Они боятся влияния нашей страны. И это, в общем-то, так откровенно прозвучало наверное впервые. Все время говорили о том, что речь идет об экономике, речь идет об экологии, речь идет о чем угодно, о неправильно поведении России и так далее. А вот так четко, жестко и цинично он наверное высказались в первый раз. Да действительно, за этим, с точки зрения Соединенных Штатов, стоит их страх перед Россией - но это мы уже поняли, исходя из такого количества санкций - односторонних и незаконных - которые они предпринимают. Боятся, понятно же все!

- Сейчас действительно стало звучать какое-то более резкое отношение, выходящее за рамки дипломатической риторики. Я хочу вспомнить заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая, комментируя сотрудничество с Россией недавно на CNN, заявила, что им приходится «общаться с неприятными людьми». Это вот она о ком, как вы считаете?

- Ну наверное о неприятных людях, с которыми она общается. Ей наверное очень не повезло в жизни - она общается с неприятными людьми. Не знаю, спросите у нее - что у нее за проблемы с общением. Вообще, люди воспитанные, общаясь даже с неприятными людьми, все-таки сохраняют манеры.

- С этим сложно спорить. Отношения с Украиной - мы знаем что люди с той и этой стороны устали от этого разлада. Недавно Виктор Медведчук заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» что даже украинские политики - не все естественно, но некоторые - и бизнес уже смотрят на часы в ожидании реставрации отношений между Москвой и Киевом. Министр МВД Аваков вдруг призвал расширять в мире вещание русскоязычных - что довольно смешно, учитывая обстоятельства - украинских телеканалов. Это говорит о том, что какой-то просвет появляется в наших отношениях?

- Вы знаете, смотря с какого угла смотреть. Я согласна что люди в Украине устали. Это сто процентов, это очевидно, это факт, который не требует доказательств - это уже аксиома. Они устали от тех обещаний, которые они слышат от режимов в Киеве, и которые не выполняются. Они устали от того, что им врут, перед различными выборами рассказывая о том, что русский язык это язык общения на Украине, что русский язык будет поддержан и что нет смысла закрывать и никто никогда не будет закрывать русскоязычные СМИ. А после выборов эти же самые люди кардинально меняют тактику и действуют не только противореча своим обещаниям, противореча всем обязательствам, которые берет на себя Украина как государство. Люди конечно устали от этого. Люди устали от не то что двойных - тройных стандартов, стандартов миллиардной степени на самом деле. Когда они действительно общаются на русском языке, пишут статьи, пишут книги, исполняют песню, слушают музыку - кстати говоря на русском языке, как и на других языках. Но видят то лицемерие, которое проявляет власть на Украине, все время пытаясь людей столкнуть, поссорить, бесконечно манипулируя своей позицией и отношением людей к языку, к проблеме языков и так далее. Решая свои конъюнктурные вопросы, лавируя между теми действительно потребностями людей к миру, к нормальной жизни, к добрососедским отношениям и теми самыми обязательствами перед своими западными кураторами, которые кончено у киевского режима есть.

Что касается заявления Авакова, вы знаете, это феерия! То что он заявляет это какой-то просто паноптикум на самом деле. Человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о необходимости начала иновещания, то есть вещания на зарубежные аудитории на русском языке! Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык - культура Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов? Подчеркиваю, это каналы Украины, на которых работают украинские граждане и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Укарины. Если ты так считаешь, то зачем поддерживаешь их закрытие? Опять же, если ты являешь министром внутренних дел, причем тут иновещание? Наверное там есть министерство иностранных дел на Украине, которое разберется с этим вопросом. И вообще, конечно, это все выглядит крайне цинично - одной рукой бесконечно ставить палки в колеса тем, кто хочет нормального партитеного отношения к языкам на Украине, потому что невозможно назвать русский язык языком нацменьшинства. Это невозможно сделать не по статистике, ни по здравому смыслу тем людям, которые знают историю, культуру Украины. А с другой стороны заявляешь о том, что русский язык является частью культуры Украины, что это язык, на котором нужно вещать зарубежной аудитории.

Ну люди это все понимают, они это слышат, видят, они устали безусловно. И минские договоренности - мне кажется уже не осталось никого на Украине, кто бы верил в то, что Киев, киевский режим, политики реально хотят их реализации и выполнения. Это же тоже очевидно и понятно. Они видят прекрасно, что идет полное торможение или желание переиначить, переписать, исковеркать их смысл в любой форме. Ну это тоже становится, уже стало очевидным для практически всех. Вот и все.

- Мария, как бы вы объяснили простым людям, обывателям - ну почему, так сказать, внешний мир нас не принимает?

- Кто вам это сказал? Кто вам сказал что внешний мир нас не принимает? Вы границы Российской Федерации видели? Вы вообще открывали карту нашей страны, глобус видели? Где этот внешний мир? Четыре стороны света, товарищи о чем вы говорите! Если с одной стороны, просто в силу того, что они, я имею в виду Европейский союз, теряет свой суверенитет, если давно уже не потерял, во многих вопросах, особенно международных делах, и действует по указке из Вашингтона и действует против своих же собственных интересов. То, что у нас существует такая агрессивная риторика со стороны Брюсселя, совершенно не значит, что остальной мир, который большинство - и по количеству стран и по количеству населения, и по силе экономик. Ведь послушайте, китайская экономика давно по многим параметрам обогнала экономику США. Посмотрите на базовые показатели стран Азии. А вы говорите о том, что мир нас не принимает.

Нас мир ждет с вакциной сегодня! Министерство иностранных дел, наши посольства завалены заявками от их партнеров, министерств иностранных дел, где они аккредитованы. Министерства здравоохранения этих стран, частные компании, общественные деятели, просто обычные граждане, которые говорят, что они заинтересованы в «Спутнике V», что они хотят производить или применять, вакцинировать, что они хотят сотрудничать. Это происходит везде - в Латинской Америке и Азии, север и юг - мы получаем заявки отовсюду и, еще раз говорю, везде нас ждут. И это только по вакцине такой ажиотаж. А по другим вопросам? А ядерная энергетика? Простите меня, это серьезнейшая тема - сколько у нас действительно настоящих достижений в этой сфере. А гуманитарные аспекты? Извините пожалуйста, я хочу вам напомнить, что с вирусом начали бороться российские вирусологи не только в 20-от году. А Эбола? А как наши врачи-эпидемиологи и специалисты спасали ряд стран Африки от этого недуга, какие благодарности мы получали? О чем вы говорите? Не надо жить этими мифами. Не надо думать, что если только сейчас со стороны Евросоюза, просто в силу того, что они к сожалению в последние годы утратили возможность принимать суверенные решения, мы видим и слышим безумные заявления - подчас их можно охарактеризовать исключительно как безумные - что мир не хочет с нам общаться. Не живите в этих иллюзиях, будьте ближе к реальности.

- Блистательный ответ! Мария, пока мы с вами общаемся, господин Блинкен сейчас заявил, что США больше не будут продвигать демократию силой. Вы как-то можете это прокомментировать, что он имеет ввиду?

- Ну дай бог. Прекрасный тезис. Я честно говоря, вы правильно сказали, не видела этого заявления, поэтому исключительно верю вам на слово. Но наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Но я хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего нельзя продвигать силой. Нельзя продвигать что-либо даже не силой, а используя какие-либо другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли и официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно просто перечитать устав Организации Объединенных Наций и руководствоваться им - в принципе, небольшая брошюра, Госдеп осилит.