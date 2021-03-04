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Корабль Starship взорвался после посадки на летных испытаниях

Анна Берестовая
03:20 04.03.2021
Полет продлился в общей сложности шесть с половиной минут.
Корабль Starship взорвался после посадки на летных испытаниях
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Прототип космического корабля Starship, разработанного американской компанией SpaceX для будущих путешествий на Марс и Луну, вновь взорвался во время испытаний. Судно успешно осуществило суборбитальный полет и приземлилось, взорвавшись после посадки.

Десятый испытательный образец Starship SN10 был запущен с техасского полигона в Бока-Чика. В процессе испытания аппарат дошел до высоты 10 километров с дальнейшим отключением двигателей, аэродинамическим торможением и повторным возобновлением работы двигателей.

Полет продлился в общей сложности шесть с половиной минут. Это испытание стало первым, на котором Starship удалось успешно посадить на землю.

Ранее компания в срочном порядке отменила летные испытания прототипа корабля. Решение было принято уже после начала прямой трансляции взлета в Сети.

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