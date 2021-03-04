В Германии ослабят карантин с 8 марта

Начиная с 8 марта на территории Германии будут ослаблены карантинные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. В стране вновь начнут работу автошколы, косметические салоны, цветочные и садоводческие магазины, а также книжные лавки.

Соответствующее решение озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине. Лидер государства указала, что важно проконтролировать безопасность введения послаблений.

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам стоит при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», - цитирует ее ТАСС.

В целом карантинный режим в стране продлен до 28 марта, однако региональные власти смогут сами частично снимать ограничительные меры. С 22 марта, при положительной динамике распространения вируса, допускается возобновление работы кафе, кинотеатров и магазинов розничной торговли.

Ранее в Германии предложили облегчить визовый режим с Россией. Такие изменения инициировала партия немецких социал-демократов СДПГ, возглавляемая Ангелой Меркель.