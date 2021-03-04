В России около 40 миллионов человек будут вакцинированы от COVID-19 к июню

Российской вакциной «Спутник V» около 40 миллионов россиян будут вакцинированы от COVID-19 к июню. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», - сообщил Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

Он также отметил, что к российской вакцине «Спутник V» увеличивается доверие и наблюдается всплеск желающих использовать именно ее, поскольку нет побочных эффектов и не возникает аллергия.

Ранее европейское агентство лекарственных средств начало процедуру экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Будет проведена полная оценка соответствия вакцины установленным в Европейском союзе стандартам по качеству, эффективности и безопасности.