В Турции глава Минобороны отправился на место крушения военного вертолета
В результате происшествия девять человек погибли, четверо ранены.
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На место крушения военного вертолета в Турции отправился министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Об этом сообщило агенство Anadolu Ajansı.
Глава ведомства отправился на восток Турции в сопровождении начальника генерального штаба генерала Яшара Гюлера и командующего Сухопутными войсками Умита Дюндара.
По данным СМИ, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
В результате происшествия десять человек погибли, четверо ранены. Вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55, контакт был потерян в 14.25, после чего на поиски были отправлены соответствующие силы.