В стране и мире В Турции глава Минобороны отправился на место крушения военного вертолета Кира Карон В результате происшествия девять человек погибли, четверо ранены. © Фото: Xinhua Globallookpress Читайте нас на: На место крушения военного вертолета в Турции отправился министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Об этом сообщило агенство Anadolu Ajansı. Глава ведомства отправился на восток Турции в сопровождении начальника генерального штаба генерала Яшара Гюлера и командующего Сухопутными войсками Умита Дюндара. По данным СМИ, в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. В результате происшествия десять человек погибли, четверо ранены. Вертолет вылетел из Бингеля в Татван в 13.55, контакт был потерян в 14.25, после чего на поиски были отправлены соответствующие силы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика